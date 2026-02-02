Emine Erdoğan, Alev Alatlı'yı Vefatının Yıl Dönümünde Andı - Son Dakika
Politika

Emine Erdoğan, Alev Alatlı'yı Vefatının Yıl Dönümünde Andı

02.02.2026 12:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar ve düşünür Alev Alatlı'yı vefatının 2. yılında andı. Emine Erdoğan, Alatlı'nın fikir mirasının gençler için değerli olduğunu ve kaleminin gücüyle bir nesil için mücadele ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının yıl dönümünde Alev Alatlı Hocamızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Ömrünü idrakimize vurulan zincirleri kırmaya, bizi bizden ayıran, özümüze ve medeniyetimize yabancılaştıran bütün duvarları yıkmaya adadı. Kaleminin keskinliğiyle bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir ülke uğruna mücadele etti. Ardında bilhassa sevgili gençlerimiz için bıraktığı paha biçilemez fikir ve düşünce mirasının, yarınları inşa edecek yüreklerde filizlenerek yaşamayı sürdürmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

