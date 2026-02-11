Emine Erdoğan: Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emine Erdoğan: Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Kutlandı

11.02.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle bilimin ışığını büyüten tüm kadınları ve kız çocuklarını yürekten kutladı, başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle bilimin ışığını büyüten tüm kadınları ve kız çocuklarını yürekten kutladı, başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bir kız çocuğunun gözlerinde parlayan merakın, geleceğin en büyük keşiflerine açılan kapı olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onların bilime olan ilgisini desteklemek, hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak hepimizin görevi. Dünden bugüne tek gayemiz, kız çocuklarımızın eğitimde, bilimde ve teknolojide yeniliklerin öncüsü olmasıdır. Zira kadınlarımızın, ülkemizin kazanımlarında ne kadar büyük bir pay sahibi olduklarını biliyor, onları lider konumunda görmekten gurur duyuyoruz. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle bilimin ışığını büyüten tüm kadınları ve kız çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Başarıları daim, yolları açık olsun..."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Kutlandı - Son Dakika

Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:38:22. #7.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan: Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.