Emine Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Tüm kalplerin rahmet ve mağfiret iklimiyle aydınlandığı kutlu Berat Gecesi'nin, bizleri birlik içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuşturmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.