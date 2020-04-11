Son Dakika › Güncel › EMİNE ERDOĞAN'DAN 'ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ' ŞARKISIYLA 'EVDE KAL' MESAJI - Son Dakika
EMİNE ERDOĞAN'DAN 'ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ" ŞARKISIYLA 'EVDE KAL" MESAJI
30 dakika önce
Haber: İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda 'Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda 'Şimdi hep birlikte evde kalacağız" mesajını verdi.
Haber: İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda 'Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda 'Şimdi hep birlikte evde kalacağız" mesajını verdi.
Emine Erdoğan, videoda şu mesajlara yer verdi:
'Belki bir deniz kenarında, belki büyüklerimizin sıcak yuvasında, belki de özlediğimiz en güzel sokaklarda yeniden el ele tutuşacağız. Sevdiklerimize duyduğumuz hasret bitecek. Sokaklarımız umutla şenlenecek. Mutlu günler bir müjde gibi geri dönecek Ama şimdi hep birlikte evde kalacağız. Elbet bir gün buluşacağız"
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:40 Kaynak: DHA
Son Dakika Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti