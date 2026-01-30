Emine Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile eşinin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
Emine Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile eşinin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması

30.01.2026 11:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortak medeniyet mirasını paylaşan iki dost ülke olarak, Türkiye ve Özbekistan arasındaki samimi ilişkilerin her geçen gün daha da kuvvetlenmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın Türkiye ziyaretine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'yla Ankara Palas'ı ziyaret etmişti.

Emine Erdoğan, Ankara Palas'ın girişinde karşıladığı Mirziyoyeva ile Hereke dokumaları, yıldız porselenleri ve diplomatik hediyelerin de aralarında olduğu Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait seçkin eserlerden oluşan müzeyi gezmişti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Özbekistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Kültür, Sanat, Son Dakika

12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
