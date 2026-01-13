Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu Düzenlendi

13.01.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığımız ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulumuz iş birliğinde hayata geçirilen 'Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu anlamlı buluşma, tıbbın bilimsel birikimini, kültürel hafızayla ve sanatsal bakışla aynı zeminde buluşturan kıymetli bir düşünce iklimi sunuyor. Anadolu'nun asırlara yayılan şifa geleneğinden beslenen bu yaklaşım, insanı merkeze alan sağlık anlayışını daha derin bir perspektifle ele alıyor. İnanıyorum ki burada dile getirilecek her düşünce, ele alınacak her başlık, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonuna önemli katkılar sunacaktır. Fikirleriyle değer katan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, sempozyumun insanlığa şifa getirecek yeni bir yolculuğun başlangıcı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika

İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:16:23. #7.11#
SON DAKİKA: Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.