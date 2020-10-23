Son dakika... Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi', Külliye bahçesinde - Son Dakika

Son dakika... Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi', Külliye bahçesinde
23.10.2020 18:06
Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sahiplendiği engelli köpek 'Leblebi' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesindeki yerini aldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sahiplendiği engelli köpek 'Leblebi' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesindeki yerini aldı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından hayvan barınağından sahiplenip 'Leblebi' adını verdiği engelli köpek ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Erdoğan 'Satın Alma Sahiplen' etiketiyle paylaştığı mesajında, "Yedikule Hayvan Barınağından sahiplendiğimiz Leblebi, Külliye bahçemizdeki yeni yerini çok sevdi" dedi. Videoda, Emine Erdoğan'ın Leblebi'yi beslerken ve bahçedeki köpeğin kulübesinin görüntüleri yer aldı.
Son Dakika Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti