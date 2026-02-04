Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi - Son Dakika
Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi

04.02.2026 19:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mısır'a düzenlediği resmi ziyarette eşlik eden Emine Erdoğan, temaslarda bulundu. Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Resmi ziyaretimiz kapsamında Kahire'de, Mısır Devlet Başkanı'nın değerli eşi Entissar Amer Hanımefendi ile bir araya geldik. İnsanlığı yakından ilgilendiren toplumsal dayanışma konularına dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Daha sonra, Mısır tarihini çağlar boyunca anlatan 57 binden fazla esere ev sahipliği yapan Büyük Mısır Müzesi'ni ziyaret ettik. Antik Mısır uygarlığının ihtişamının güncel teknolojiyle harmanlandığı müzede, Firavun döneminden günümüze uzanan nadide eserler ve zengin koleksiyonlarla insanlık tarihinin derin izleri bir arada sunuluyor. Ardından, Mısır'ın simgesi Giza Piramitleri'ni ziyaret ettik. Çöl ufkunda yükselen bu antik yapılar, geçmiş ile gelecek arasında kurulan güçlü bir bağın timsali olarak insanlığın ortak hafızasında önemli bir yere sahip. Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Keops Piramidi'ni yerinde görmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli ziyaretin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAHİRE

Kaynak: İHA

