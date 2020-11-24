Emine Erdoğan, öğretmenler ile bir araya geldi (2) - Son Dakika

MOTOSİKLETİNİ EBA DESTEK ARACI YAPAN ÖĞRETMENİ PAYLAŞTI

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettiği öğretmenler arasında olan köy öğretmeni Nuray Yıldırıcı'yı konu alan videoyu da paylaştı. Videoda, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Nuruosmaniye Köyü'nde sınıf öğretmeni olan Nuray Yıldırıcı'nın, uzaktan eğitime destek vermek için motosikletini EBA destek aracı yapması, aracıyla öğrencilerini ziyaret ederek EBA'yı anlatması ve ödevleriyle ilgilenmesi anlatıldı. Öğrencilerin ve velilerin görüşleri ile Külliye'deki kabul görüntülerine de yer verilen videoda, Yıldırıcı "Motorla çıktığım o yokuşu kanatlanarak indiğimi düşünüyorum, o kadar huzurlu bir şekilde eve geliyorum. 50 yaşındayım, 5 yaşındaki çocuklar gibi mutlu bir şekilde evime gidiyorum" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, video ile birlikte paylaştığı mesajında, "İçinden geçtiğimiz zorlu pandemi şartlarında öğretmenlerimiz, çocuklarımızın okulla bağının kesintiye uğramaması için ter döküyorlar. Kapı kapı dolaşıp, çocuklara eğitim materyalleri dağıtan emektar tüm eğitimcilere şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.