Emine Erdoğan ve Ziroat Mirziyoyeva Ankara Palas'ta Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emine Erdoğan ve Ziroat Mirziyoyeva Ankara Palas'ta Buluştu

Emine Erdoğan ve Ziroat Mirziyoyeva Ankara Palas\'ta Buluştu
29.01.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Ankara Palas'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Ankara Palas'ı ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Ankara Palas'ta bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Ankara Palas'ın girişinde karşıladığı Mirziyoyeva ile Hereke dokumaları, yıldız porselenleri ve diplomatik hediyelerin de aralarında olduğu Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait seçkin eserlerden oluşan müzeyi gezdi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, müzedeki eserleri yakından inceleyen lider eşlerine bilgi verdi.

Mirziyoyeva, Anadolu nakış tekniklerini ilgiyle inceledi

Özellikle Anadolu nakış tekniklerini çok beğendiğini ifade eden Mirziyoyeva, ülkesinde de bu teknikle ürünler üretilmesini çok istediğini belirtti.

Özbek halkının bu tür sanatlara ilgisi olduğunu kaydeden Mirziyoyeva, Türkiye'nin bu konuda kendilerine destek vermesini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Mirziyoyeva, ayrıca Yıldız porselenlerinin Özbekistan'da sergilenmesinin kendisini çok mutlu edeceğini dile getirdi.

Lider eşleri Ankara Palas'ta, olgunlaşma enstitülerinde üretilen kitre bebek, çini ve seramik ürünler ile Türk işi, sırma, hesap işi ve beyaz iş gibi nakış teknikleriyle hazırlanan ürünlerin sergilendiği bölümü de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mirziyoyeva, nakış tekniklerinin ülkesindeki sanatçılara öğretilebilmesi konusunda işbirliğinin geliştirilebilmesi için olgunlaşma enstitülerinin usta öğreticilerini, Özbekistan'a davet etti.

Lider eşleri, moda tasarımcısı Özgür Masur'un Cumhuriyetin 100. yılına ithafen tasarladığı kıyafetlerden oluşan "Anatolia" koleksiyonunu da yakından inceledi.

"Birbirinden kıymetli nice eseri inceledik"

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Mirziyoyeva ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Özbekistan Devlet Başkanı'nın değerli eşi, dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi'yi ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

Mirziyoyeva ile Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık eden, mimarisi, tarihi kimliği ve barındırdığı koleksiyonlarla kültürel mirasın güçlü temsilcilerinden biri olan Ankara Palas Müzesi'ni ziyaret ettiklerini aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yazma ve matbu eserler, diplomatik hediyeler, hereke dokumaları, Yıldız porselenleri gibi birbirinden kıymetli daha nice eseri birlikte inceledik. Ardından olgunlaşma enstitülerimizde hayat bulan el emeği, göz nuru eserleri ve geleneksel el sanatlarımızın ustalıkla yaşatıldığı çalışmaları tanıtma fırsatı bulduk. Bu vesileyle, Anadolu'nun kadim kültüründen ilhamla tasarlanan ve Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf edilen Özgür Masur'un 'Anatolia' koleksiyonunu da zengin detaylarıyla keşfettik. Kültür, toplumları birbirine yaklaştıran, ortak hafızayı diri tutan ve milletler arasında kalıcı bağlar kuran en güçlü köprülerden biridir. Bu bakışla paylaşılan her anın, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğine inanıyor, kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Özbekistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan ve Ziroat Mirziyoyeva Ankara Palas'ta Buluştu - Son Dakika

Kolombiya’da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Korkunç görüntüler Hindistan’da çığ evleri böyle yuttu Korkunç görüntüler! Hindistan'da çığ evleri böyle yuttu

20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
20:15
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
20:01
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
19:59
Van ve Ağrı’da sokaklar karıştı Çok sayıda kişi gözaltında
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 21:07:03. #7.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan ve Ziroat Mirziyoyeva Ankara Palas'ta Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.