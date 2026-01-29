Emine Erdoğan ve Ziroat Mirziyoyeva Ankara Palas\'ta Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Ankara Palas'ı ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Ankara Palas'ta bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Ankara Palas'ın girişinde karşıladığı Mirziyoyeva ile Hereke dokumaları, yıldız porselenleri ve diplomatik hediyelerin de aralarında olduğu Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait seçkin eserlerden oluşan müzeyi gezdi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, müzedeki eserleri yakından inceleyen lider eşlerine bilgi verdi.

Mirziyoyeva, Anadolu nakış tekniklerini ilgiyle inceledi

Özellikle Anadolu nakış tekniklerini çok beğendiğini ifade eden Mirziyoyeva, ülkesinde de bu teknikle ürünler üretilmesini çok istediğini belirtti.

Özbek halkının bu tür sanatlara ilgisi olduğunu kaydeden Mirziyoyeva, Türkiye'nin bu konuda kendilerine destek vermesini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Mirziyoyeva, ayrıca Yıldız porselenlerinin Özbekistan'da sergilenmesinin kendisini çok mutlu edeceğini dile getirdi.

Lider eşleri Ankara Palas'ta, olgunlaşma enstitülerinde üretilen kitre bebek, çini ve seramik ürünler ile Türk işi, sırma, hesap işi ve beyaz iş gibi nakış teknikleriyle hazırlanan ürünlerin sergilendiği bölümü de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mirziyoyeva, nakış tekniklerinin ülkesindeki sanatçılara öğretilebilmesi konusunda işbirliğinin geliştirilebilmesi için olgunlaşma enstitülerinin usta öğreticilerini, Özbekistan'a davet etti.

Lider eşleri, moda tasarımcısı Özgür Masur'un Cumhuriyetin 100. yılına ithafen tasarladığı kıyafetlerden oluşan "Anatolia" koleksiyonunu da yakından inceledi.

"Birbirinden kıymetli nice eseri inceledik"

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Mirziyoyeva ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Özbekistan Devlet Başkanı'nın değerli eşi, dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi'yi ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

Mirziyoyeva ile Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık eden, mimarisi, tarihi kimliği ve barındırdığı koleksiyonlarla kültürel mirasın güçlü temsilcilerinden biri olan Ankara Palas Müzesi'ni ziyaret ettiklerini aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yazma ve matbu eserler, diplomatik hediyeler, hereke dokumaları, Yıldız porselenleri gibi birbirinden kıymetli daha nice eseri birlikte inceledik. Ardından olgunlaşma enstitülerimizde hayat bulan el emeği, göz nuru eserleri ve geleneksel el sanatlarımızın ustalıkla yaşatıldığı çalışmaları tanıtma fırsatı bulduk. Bu vesileyle, Anadolu'nun kadim kültüründen ilhamla tasarlanan ve Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf edilen Özgür Masur'un 'Anatolia' koleksiyonunu da zengin detaylarıyla keşfettik. Kültür, toplumları birbirine yaklaştıran, ortak hafızayı diri tutan ve milletler arasında kalıcı bağlar kuran en güçlü köprülerden biridir. Bu bakışla paylaşılan her anın, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğine inanıyor, kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum."