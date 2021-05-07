Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var

2008 yılında dünya evine giren Mustafa Sandal ve Sırp şarkıcı Emina Jahovic, 2018 yılında tek celsede boşandı. İki çocuğu için sık sık bir araya gelen ikilinin dostlukları kısa sürdü. Nafaka davası yüzünden araları açılan ikiliden Jahovic, eski eşine kendisine ödemeyi taahhüt ettiği nafakayı tam 26 ay boyunca vermediği iddiasıyla icra takibi başlattı. Karşılıklı atışmaların yaşandığı nafaka davasında son hamle, Mustafa Sandal'dan geldi.

"MUSTAFA'NIN BANA 740 BİN TL BORCU VAR"

Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Sandal'ın aylık 25 bin TL olan nafakanın 10 ya da 15 bin TL'ye düşürülmesi için mahkemeye gideceği iddia edildi. Eski eşinin hamlesiyle ilgili ülkesi Sırbistan'daki gazetecilerle konuşan Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın kendisine 26 ay boyunca tek kuruş ödemediğini ve toplam nafaka borcunun 73 bin 580 euro yani yaklaşık 740 bin TL olduğunu ileri sürdü.

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİM TAM"

Açıklamalarına devam eden Emina Jahovic "Şu anda söylediği gibi krizde olmadığını biliyorum. Davamın sonuna kadar arkasındayım ve Türk adaletine güvenim tam. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan eşlerinden boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum" dedi.