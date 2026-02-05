Eminoğlu'ndan Gençlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eminoğlu'ndan Gençlik Vurgusu

Eminoğlu\'ndan Gençlik Vurgusu
05.02.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, gençlerle bir araya geldi, spor tesisleri ve dayanışma mesajı verdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Gençlerimizin dinamizmi, açık görüşlülüğü, heyecanı ve yeni fikirleri bizleri motive ediyor." dedi.

Eminoğlu, merkez Yüreğir ilçesindeki Atakent Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'ne ziyarette bulundu.

Spor branşlarının salonlarını gezen Eminoğlu, sohbet ettiği sporcularla dart oynadı.

Eminoğlu, daha sonra Atakent Gençlik Merkezi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikteki konuşmasında 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Eminoğlu, şöyle konuştu:

"11 ili etkileyen çok ciddi bir felaketti ancak 3 yıl içerisinde 'asrın dayanışması' diye tabir edilen birliktelikle bu necip ve kadirşinas millet, ne kadar yardımsever ve dayanışma içinde olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Devletimiz de bu kapsamda yaklaşık yarım milyon konutu vatandaşlarımıza teslim etti. Sahalar, tesisler, gençlik ve spor yatırımları açılmaya devam ediyor."

Eminoğlu, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, " Türkiye'de 600'e yakın gençlik merkezimiz var. Bunların içerisinde görsel sanatlar, resim, akıl ve zeka oyunları ile sportif alanlar gibi çeşitli atölye ve etkinlikler bulunuyor. Genç arkadaşlarımızın bu alanları çok aktif şekilde kullanması son derece kıymetli." dedi.

Spor tesisleri, olimpiyat ve sporcu eğitim merkezleri ile gençlik kamplarının önemini vurgulayan Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik organizasyonlarında yer alan arkadaşlarımız, ilerleyen süreçte liseyi ve üniversiteyi bitirdiklerinde topluma daha faydalı bireyler olarak hayatlarını idame ettireceklerdir. Ancak çok çalışacağız, gayret edeceğiz ve hedeflerimiz olacak. Gençlerimizin dinamizmi, açık görüşlülüğü, heyecanı ve yeni fikirleri bizleri motive ediyor."

Eminoğlu, söyleşinin ardından Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ile görüştü.

Üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis'te buluştuğu öğrencilerle sohbet eden Eminoğlu, Bakanlığın faaliyetlerini anlattı.

Kaynak: AA

Enes Eminoğlu, Türkiye, Yüreğir, Gençlik, Kültür, Güncel, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eminoğlu'ndan Gençlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:24:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Eminoğlu'ndan Gençlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.