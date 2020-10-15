Emirgan sahilinde erkek arkadaşıyla tartışan genç kız denize atladı - Son Dakika

Emirgan sahilinde erkek arkadaşıyla tartışan genç kız denize atladı

15.10.2020 00:08
Emirgan sahilinde erkek arkadaşıyla tartışan genç kız denize atladı, System.String[]

Emirgan sahilinde, erkek arkadaşı ile tartıştığı için denize atlayan genç kız, vatandaşlarca kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan Özçelik, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Emirgan sahilinde erkek arkadaşı ile tartışan genç kız denize atlarken, sevgilisinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden genç de denize atlayarak kızı kurtarmaya çalıştı. Denizden çıkarılan genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Emirgan sahilinde yaşandı. İddiaya göre, sahilde yürüyen A.Ö. erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında A.Ö. denize atlarken, sevgilisinin boğulma tehlikesi geçirdiğini anlayan şahıs da, genç kızı kurtarmak için denize atladı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Genç kızın çırpındığını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Boğazın akıntısında yaklaşık 50 metre sürüklenen genç kız ve sevgilisi, iskeleye doğru çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı ambulansa alarak müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahale sonrasında A.Ö. en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"KIZ ÇIRPINIRKEN ERKEK ARKADAŞI TEPKİ VERMEMİŞ"

Olayın görgü tanığı S. K., "Sahilde geziyorduk bir kızın denizde çırpınışlarını gördük. Kız 18 yaşlarındaydı yanındaki erkek arkadaşıyla tartışmış. İçki de içmişler büyük ihtimalle kız boğulmak için atlamış kız çırpınırken erkek arkadaşı tepki vermemiş. Çocuk da atladı. Kız çocuğu dibe çekmeye başladı. Ambulansı aradık kızı o şekilde kurtardılar" şeklinde konuştu.

Emirgan sahilinde erkek arkadaşıyla tartışan genç kız denize atladı

Emirgan, Erkek, Genç, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emirgan sahilinde erkek arkadaşıyla tartışan genç kız denize atladı - Son Dakika

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