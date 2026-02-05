EMITT 2024 İstanbul\'da Başladı

DÜNYANIN beş büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Bu yıl 29'uncusu düzenlenen fuar 7 Şubat'a kadar devam edecek.

Turizm sektörünün temsilcilerinin buluştuğu Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan ve bu yıl 29'uncusu düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini buluşturan fuar 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. Her yıl yaklaşık 30 bin yerli ve yabancı sektör profesyonelini ağırlayan ve turizm sektörünün en önemli uluslararası buluşma noktalarından biri olan fuarda, 2026 yılı için 40'a yakın ülkeden katılım ve 500'ün üzerinde firma yer alması bekleniyor. EMITT'te; ülke pavilyonları, turizm destinasyonları, oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri, kamu kurumları ve ulaşım şirketleri bir araya geldi.

'KKTC YIL 12 AY YAŞANABİLECEK, 12 AYDA TURİZM OLABİLECEK BİR ÜLKE'

Fuarda bir konuşma yapan KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Bugün 29'uncusunun düzenlendiği İstanbul EMITT'teyiz. En büyük fuarlardan birisidir esasında. Bu fuarcılığın ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Geçen yıla nazaran bu yıl çok daha fazla bir ilgi ve geçen yıl yine buralardaydık. Geçen yıl yine bizim 'Ada Kıbrıs' başlığı altında lansmanını gerçekleştirdiğimiz ve Ada Kıbrıs ile ilgili yapılan bütün çekimlerin neredeyse bütün televizyon ekranlarında yansıması, gösterilmesi, elbette ki bizim hedeflediğimiz oranı yakalamamıza vesile oldu. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen sayıda yüzde 30 yüzde 40 civarında bir artışın olması bizim için önemli ve önümüzdeki yılda bunun artarak devam etmesi esas beklentimiz. Ben bu vesileyle fuarcılığın düzenlenmesinde, bizlerin de burada olmasına vesile olan herkese çok teşekkür etmek isterim. Anavatan Türkiye'deki yaşayan kardeşlerimize de buradan mesajım olsun; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni burada sizler vasıtasıyla sabaha kadar anlatmakla yetmeyeceğini, sadece herkesin oraya gelip yaşaması ve görmesiyle olabileceğini ifade etmek isterim. Kuzey Kıbrıs şöyle söyleyeyim; yılda 12 ay yaşanabilecek olan bir Kuzey Kıbrıs'tan bahsediyoruz. Bugün bizim, bize göre tabii ki en yoğun soğuk olan dönemlerde bile, ülkeye farklı ülkelerden gelen turistlerin denize girdiğini bile gözlemlediğimizde, bizim en sert kışımızın onların belki de yazı bile değil; özellikle İskandinav ülkelerinden gelenlerden bahsediyorum. İskandinav ülkelerinden gelenlere baktığımızda bizim en soğuk diye adlandırdığımız günlerde onların denize girdiğini de görmek bizi mutlu ediyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yıl 12 ay yaşanabilecek, yıl 12 ayda turizm olabilecek bir ülke olduğunu da söyleyebilirim. Zaten bizim kışımız birkaç aylık bir kış ama birkaç aylık kış bile farklı ülkeden gelen insanlar için bir kış değildir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yıl 12 ay yaşanabilecek olan bir ülke ve yıl 12 ay yaşıyor" diye konuştu.

'AMACIMIZ FETHİYE'DE TURİZMİ 12 AYA YAYABİLMEK'

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "2024 yılında yüzde 13'lük bir artışla kapatmıştık. 2025 yılında da onun üzerinde artı ikilik bir artışla kapattık. 2026 yılı için de bugün yapmış olduğumuz bütün görüşmeler neticesinde acente sahipleri ve yöneticileriyle birlikteydik ve şu an itibarıyla rezervasyonlar çok çok iyi gidiyor. 2026 yılında da yeni bir artışla karşı karşıya kalacak esnaf arkadaşlarımız. Ondan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Fethiye çok özel bir yer. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da yükselen bir trend. Yaz döneminde otellerde boşluk oranları neredeyse sıfıra yakın, yüzde 100 doluluk oranlarıyla gidiyor. Erken rezervasyonlarda hem kendi bütçeleri için çok uygun bir şekilde rezerve yapabilirler hem de geldiklerinde mağdur olmamaları adına mutlaka ama mutlaka erken rezervasyon yapmalarını ben öneriyorum gelecek olan misafirlerimize. Biz sadece burada değil burası EMITT Fuarı, Türkiye'nin en büyük turizm destinasyon fuarı ama biz 3 Kasım'da Londra'daydık. Şimdi 2 Mart'ta da Berlin'e gidiyoruz. Öncesinde de Çin'de ciddi çalışmalar yapmıştık. Hem dijital platformda hem fuarlarda hem de seyahat dergilerinde o bölgenin ciddi çalışmalar yapıyoruz ve her şeye rağmen; hayat pahalılığına rağmen, girdilerin çok yüksek olmasına rağmen biz bu tanıtımların neticesinde hep artıyla kapatıyoruz Fethiye'deki gelen turist sayısını. 2026 yılında ciddi bir artış sağlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Fethiye çok özel bir yer; doğasıyla, insan yapısıyla, tarihiyle ve altyapı sorunu olmayan ender yerlerden bir tanesi. Biz geçmiş dönemde Fethiye'de ciddi altyapı yatırımları yapmıştık. Çünkü sürdürülebilir turizmin ve sürdürülebilir şehrin olabilmesi için altyapı sorunu olmaması gerekiyor. O noktada ciddi çalışmalar yapmıştık ve bunun meyvelerini almaya devam ediyoruz. Tek amacım turizmi 12 aya yayabilmek. Onun için de Uzak Doğu'da, Çin'de ciddi çalışmalarımız var. Orada da 40 bin civarındaki Çin'den gelen misafirimizi 86 bine çıkardık. Önümüzdeki 2026 yılında da hedefimiz 150 bin. Akabinde 200-250 bini bulmak için ciddi bir çalışma yapacağız. O bölgede hem dijitalde hem de o bölge ile ilgili fuarlarda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mayıs ayı itibarıyla kendim de ekibimle birlikte paydaşlarımızla Çin'e gideceğiz ve o bölgede ciddi çalışmalar yapacağız. Fethiye çok özel bir yer. Fethiye'de güzel anılar biriktirip görmelerini istiyorum. ve biz onları en iyi şekilde hem şahsım belediyem adına hem de Fethiye'mizin o misafirperver vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bütün misafirlerimizi son cennet Fethiye'ye bekliyoruz" dedi.