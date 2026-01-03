Emlak Konut, Çanakkale'yi Farklı Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Emlak Konut, Çanakkale'yi Farklı Geçti

Emlak Konut, Çanakkale\'yi Farklı Geçti
03.01.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut, Dardanel'i 91-62 yenerek galibiyet aldı.

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı, Sait Nedim Çelik, Selena Gamze Öget Çerçi

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Reyyan Yiğit 2, Saliha Mandıracı, Elif Demirtekin 2, Dilara Tongar 14, Simge Tokmak 15, Başak Altunbey 15, Nisa Yalçın 8, Sıla Kaya 6, Dilasu Engin

Emlak Konut: Günesh Karaoğlan 3, Ferda Yıldız 5, Thomas, Ceren Akpınar 12, Zeynep Çelik 4, Melek Uzunoğlu 7, Holesinska 20, Gizem Başaran Turan 7, Macaulay 13, Nimet Çalışkan 2, Berfin Sertoğlu 8, Ndour 10

1. Periyot: 12-24

Devre: 26-53

3. Periyot: 46-70

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 91-62 yendi.

Kaynak: AA

Çanakkale Belediyespor, Çanakkale, Halkbank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emlak Konut, Çanakkale'yi Farklı Geçti - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:45:10. #7.11#
SON DAKİKA: Emlak Konut, Çanakkale'yi Farklı Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.