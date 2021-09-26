Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı - Son Dakika

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Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada kan döküldü. Emlakçı Yusuf Taflan silahlı kavga sonucu yaralanırken, saldırı sırasında kurşunların hedefi olan eşi de yaşamını yitirdi.

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre emlakçı Yusuf Taflan evinin önünde akrabaları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı saldırıya uğradı. Tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden vurulan emlakçı Yusuf Taflan ve eşi 2 çocuk annesi Fatma Özenç ağır yaralandı.

SAĞLIK DURUMU HALA KRİTİK

Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma Özenç acil serviste hayatını kaybetti. Yusuf Taflan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetine koruduğu öğrenildi. Emlakçı Yusuf Taflan ile eşi Fatma Özenç'in resmi olarak boşandıkları ancak evliliklerinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili B. Taflan, A. Taflan ve R. Taflan'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.