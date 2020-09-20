Emlakçıya molotofkokteyli attı, tutuklandı - Son Dakika

Emlakçıya molotofkokteyli attı, tutuklandı

ADANA'da, emlakçı C.B.'nin (60) iş yerine gece molotofkokteyli atan Serkan B. (32) yakalandı.

Emlakçıya molotofkokteyli attı, tutuklandı, System.String[]

ADANA'da, emlakçı C.B.'nin (60) iş yerine gece molotofkokteyli atan Serkan B. (32) yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serkan B., kadın emlakçı C.B.'nin iş yerine molotofkokteyli attıktan sonra kayıplara karıştı. Serkan B. sokakta devriye gezen bekçiler tarafından yakalandı. İş yerindeki yangın ise büyümeden söndürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda molotofkokteylini kendisinin atmadığını savundu. Serkan B.'den şikayetçi olan C.B ise emniyetteki ifadesinde "Beni sürekli tehdit ediyordu ama kendisini tanımıyorum. Dediğine göre kendisi de emlakçıymış" dedi.Serkan B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ziyapaşa Mahallesi, Emlakçı, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emlakçıya molotofkokteyli attı, tutuklandı - Son Dakika

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