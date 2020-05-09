Emniyet ekiplerine 'Benzemez kimse sana' şarkısı ile moral verdi - Son Dakika

Emniyet ekiplerine 'Benzemez kimse sana' şarkısı ile moral verdi

Eskişehir'de müzikle ilgilenen Ali Rıza Işık;

"Emniyet görevlilerine moral olması için Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiriyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de müzikle ilgilenen Ali Rıza Işık, şehir merkezinde denetimlerini sürdüren emniyet ekiplerine destek vermek amacıyla şarkı söyleyerek moral verdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında emniyet ekipleri denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezlerinde denetimlerini sürdüren ekiplere de vatandaşlar tarafından moral desteği sürüyor. Son olarak Eskişehir'de yaşayan ve müzikle ilgilenen Ali Rıza Işık, Hamamyolu caddesinin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdüren emniyet ekiplerine moral vermek amacıyla mikrofonunu alarak şarkılar söyledi. Müzeyyen Senar'ın 'Benzemez kimse sana' şarkısını emniyet ekiplerine atfeden Işık, caddede renkli görüntüler oluşturdu.

"Emniyet görevlilerine moral olması için Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiriyorum"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Ali Rıza Işık, Korona virüs sürecinde çok fazla emek harcayan emniyet güçlerine teşekkür etti. Bir sanatçı olarak emniyet görevlilerine moral olması için şarkılar söylemeye karar verdiğini sözlerine ekleyen Işık, "Şu anda ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Emniyet güçlerimiz üstün gayretle çalışıyorlar. Sağlık kuruluşlarımız ve sağlık çalışanları da çok emek harcıyorlar. Esnaflarımız zor bir süreç geçiriyorlar ama bu durumu aşacağımızı düşünüyorum. Önce sağlık düşüncesiyle tüm vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiğini düşünüyorum ama mecburiyetten dolayı dışarıda olanlar da var onlara kolaylık diliyorum. Ben burada bir sanatçı olarak, emniyet görevlilerine moral olması için Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiriyorum. Onlar sürekli vazifedeler ve vatandaşın güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Ben de onlara moral olması açısından böyle bir şey düşündüm. Polislerimiz de bu durumdan memnun gözlemlediğim kadarıyla. Allah onlardan razı olsun, ben birçok emniyet görevlimizle karşılaşıyorum bana ilgi gösteren. 'Önce sağlık' diyorum, evde kalalım diyorum ve tüm emniyet güçlerimizin, kaymakamlarımızın ve valimizin Allah yardımcısı olsun diyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız. Gerçekten herkes zor durumda fakat güçlü bir ülkeyiz. Bunun altından kalkacağımıza inanıyorum. Durumlar da iyiye gidiyor. Tabi durumumuz Avrupa ülkelerine göre çok iyi ama keşke böyle bir şey yaşamasaydık. Şu anda güçlü bir şekilde ilerliyoruz. İyi mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.