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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2021 09:49

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek değerlendirdi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un, temmuz ayında Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve emniyet mensuplarının da söndürme mücadelesine destek verdiği yangını anlatan "Ciğerlerimiz Yandı" başlıklı fotoğrafını seçen Aktaş'ın aynı kategorideki diğer tercihi ise Aytaç Ünal'ın "İlk Kadın Taarruz Helikopter Pilotu" başlıklı, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan 28 yaşındaki helikopter pilotu Özge Karabulut'un kokpitteki fotoğrafı oldu.

Aktaş, yaşam kategorisindeki ilk oyunu İzzet Mazı'nın "Oğullarının Emaneti Atmaca" isimli fotoğraf için kullanırken, aynı kategoride ikinci tercihini Doğukan Keskinkılıç'ın dolunay ile Ankara kalesini aynı karede buluşturan "Dolunayın Güzelliği" başlıklı fotoğrafından yana kullandı. Aktaş, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın, "Bayram Namazı" başlıklı fotoğraf için de oy kullandı.

Spor kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Aktaş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye altın madalya getiren milli sporcu Mete Gazoz'un kazandığı müsabaka sonrası sevincini yansıtan Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını tercih etti.

Oylamanın ardından açıklama yapan Aktaş, fotoğrafların hepsini güzel bulduğunu ve karar vermekte zorlandığını ifade ederek, AA muhabir ve foto muhabirlerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı çalışanlarının büyük bir başarı hikayesi ortaya koyduğunu ifade eden Aktaş, "Kendilerinin bu emeği, bu gayreti üzerinden biz de hem ülkemizde hem de dünyada olup biteni, bütün çıplaklığıyla, bütün orijinalliğiyle görebilme fırsatını yakalıyoruz." dedi.

"İlk Kadın Taarruz Helikopter Pilotu" başlıklı fotoğrafı yılın fotoğrafları içinde görmekten dolayı memnun olduğunu dile getiren Aktaş, şunları söyledi:

"Dünya polis teşkilatları içerisinde taarruz helikopterine sahip tek polis teşkilatı biziz. 2021 yılı içinde 3 milli helikopterimiz Atak sahibi olduk. Bunlardan birinin pilotu da bayan komiserimiz Özge. Erkek arkadaşlarından hiç geri kalmadığı gibi onlardan çok daha dirayetli, çok daha azimli bir arkadaşımız. Onun fotoğrafının da burada olması teşkilat olarak bizi ayrıca gururlandırdı, mutlu etti."

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Mahmut Serdar, Mehmet Aktaş, Helikopter, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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