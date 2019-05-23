Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti

2 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti, System.String[]
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Uzunkaya'nın şehit Komiser Yardımcısı Kayadibi'nin ailesi ve bazı yakınlarıyla görüşerek başsağlığı dileklerini ilettiği ve emniyet teşkilatının şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduğunu söylediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 04:08 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Celal Uzunkaya, Güncel
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