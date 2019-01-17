Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürlüğü'nden Sürücülere 'Güvenli Yolculuk' Uyarısı

Emniyet Müdürlüğü'nden Sürücülere 'Güvenli Yolculuk' Uyarısı

59 dakika önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü olumsuz hava şartları nedeniyle şehirlerarası yolculuğa çıkacak olan sürücüleri uyardı.

Emniyet Müdürlüğü'nden Sürücülere 'Güvenli Yolculuk' Uyarısı, System.String[]
Kayseri Emniyet Müdürlüğü olumsuz hava şartları nedeniyle şehirlerarası yolculuğa çıkacak olan sürücüleri uyardı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şu şekilde:

"Kayseri ili genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki şehirlerarası yollarda meydana gelebilecek ölümlü/yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarını önleyebilmek için zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması, yola çıkacak sürücülerin araçlarında mutlaka kış lastiklerinin takılı olması, yanlarında zincir, takoz ve çeki halatı bulundurmaları, yola devam edemeyen sürücülerin uygun tesislerde bekleme yapmaları, şehirlerarası yolları kullanacak olan vatandaşlarımızın güvenli ve kazasız bir şekilde yolculuk yapmaları için önem arz etmektedir." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Kayseri, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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