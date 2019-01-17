Emniyet Müdürlüğü'nden Sürücülere 'Güvenli Yolculuk' Uyarısı
59 dakika önce
Kayseri Emniyet Müdürlüğü olumsuz hava şartları nedeniyle şehirlerarası yolculuğa çıkacak olan sürücüleri uyardı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü
olumsuz hava şartları nedeniyle şehirlerarası yolculuğa çıkacak olan sürücüleri uyardı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şu şekilde:
"Kayseri ili genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki şehirlerarası yollarda meydana gelebilecek ölümlü/yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarını önleyebilmek için zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması, yola çıkacak sürücülerin araçlarında mutlaka kış lastiklerinin takılı olması, yanlarında zincir, takoz ve çeki halatı bulundurmaları, yola devam edemeyen sürücülerin uygun tesislerde bekleme yapmaları, şehirlerarası yolları kullanacak olan vatandaşlarımızın güvenli ve kazasız bir şekilde yolculuk yapmaları için önem arz etmektedir." - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:16 Kaynak: İHA
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