Emniyet Müdürü Alper'den Giresun Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret - Son Dakika

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Alper, Aktaş ile makamında bir süre sohbet etti.

Alper, yeni emniyet müdürlüğü hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Aktaş ise, Alper'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.