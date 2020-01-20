Emniyet Müdürü Alper'den Giresun Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Alper'den Giresun Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret - Son Dakika

Emniyet Müdürü Alper'den Giresun Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret

6 saat önce

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Alper'den Giresun Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret, System.String[]

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Alper, Aktaş ile makamında bir süre sohbet etti.

Alper, yeni emniyet müdürlüğü hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Aktaş ise, Alper'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Metin Alper, Trabzon, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi
Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti Yola inen domuz sürüsü görenleri hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:08:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Müdürü Alper'den Giresun Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]