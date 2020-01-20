Son Dakika › Güncel › Emniyet Müdürü Alper'den Giresun Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret - Son Dakika
Emniyet Müdürü Alper'den Giresun Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret
6 saat önce
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:24 Kaynak: AA
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.
Ziyarette Alper, Aktaş ile makamında bir süre sohbet etti.
Alper, yeni emniyet müdürlüğü hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulundu.
Aktaş ise, Alper'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Son Dakika 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti Yola inen domuz sürüsü görenleri hayrete düşürdü