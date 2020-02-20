Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma - Son Dakika

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma

7 saat önce

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma, System.String[]

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturması kapsamında, yeni bilgiler ışığında 7 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik gözaltı kararı alındı.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerden 6'sını gözaltına alırken bir şüphelinin de cezaevinde olduğu belirlendi.

Olayın geçmişi


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edilmişti.

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlenmişti. Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Başsavcılık, aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

İstanbul merkezli 7 ilde 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden ikisinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

Gözaltındaki 20 şüpheliden 2'si ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalmıştı.

Altuğ Verdi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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