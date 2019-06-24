Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Aşkın, uyuşturucuyla mücadeleyi anlatacak
Son Dakika Güncel Haber

Emniyet Müdürü Aşkın, uyuşturucuyla mücadeleyi anlatacak

1 saat önce

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, düzenlenecek programda İzmir'de uyuşturucu ile nasıl mücadele edildiğini anlatacak.

Emniyet Müdürü Aşkın, uyuşturucuyla mücadeleyi anlatacak, System.String[]
26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, düzenlenecek programda İzmir'de uyuşturucu ile nasıl mücadele edildiğini anlatacak.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Medical Park İzmir Hastanesi Ata Salonu'nda gerçekleşecek konferansta, uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli bilgiler aktaracak. 26 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak program, herkese açık olarak gerçekleştirilecek.

Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer de, konferans hakkında bilgi verdi. Hozer, "Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) raporlarına göre; Dünya genelinde 250 milyona ulaşan uyuşturucu kullanıcısı var. Ülkemizde bu sayının 1.5 milyonu geçtiği biliniyor. Transit ülkeden hedef ülke konumuna geçen ülkemiz için uyuşturucu ile mücadele çok kritik bir sorun haline geldi. Uyuşturucu ile mücadelede en önemli görevi kuşkusuz güvenlik güçlerimiz yapıyor. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da bu önemli gün vesilesiyle, İzmir'de uyuşturucu ile nasıl mücadele ettiklerini bizlerle paylaşacak" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Hüseyin Aşkın, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak aşk bebeğini gizlice doğurup çöp konteynerine attı! Cani anne-baba tutuklandı Son dakika! Mersin'de tren kazası: Ölü ve yaralılar var İBB'nin ikinci adamı kim olacak? Nagehan Alçı "Canlı yayını terk etti" iddiasına yanıt verdi: Buna yalnızca "pes" diyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:35:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Aşkın, uyuşturucuyla mücadeleyi anlatacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]