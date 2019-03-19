Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Demir, Başarılı Personelleri Ödüllendirdi

Emniyet Müdürü Demir, Başarılı Personelleri Ödüllendirdi

1 saat önce

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, görevinde başarı gösteren personelleri "Üstün Başarı ve Teşekkür Belgeleri" ile ödüllendirdi.

Emniyet Müdürü Demir, Başarılı Personelleri Ödüllendirdi, System.String[]
Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, görevinde başarı gösteren personelleri "Üstün Başarı ve Teşekkür Belgeleri" ile ödüllendirdi.

Demir, başarılı personele, görevlerinde gösterdikleri takdire şayan gayretleri ve hassasiyetlerinden dolayı Üstün Başarı ve Teşekkür Belgesi verdi.

Polisliğin, hayata dokunmak olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bu dokunuşlarla nizamı intizamı tanzim eder, bu dokunuşlarla hayattan kopuşları engelleriz. Kimi trafik kazasında, kimi intihar vakasında ama hayatın ve yaşamın her anında uzanan, koşan, tutan taraf oluruz. Bu şerefli ve asil mesleğin mensupları olarak vatandaşın derdiyle dertlenir, onlar huzura erince dinleniriz. Bu nedenle bu ulvi vazifeleri kendilerine şiar edinmiş olanlar için durmak, yılmak, görevini ifa ederken bir lahza bile sekteye uğramak yoktur. Bizim için mükafatların en büyüğü vatandaşın gece vakti sokakta huzurla yürümesi, bir çocuğun güvenle oyun oynaması, velhasıl-ı kelam Denizli'mizin 'Huzur Kenti' olmasıdır, bu bize yeter. Ancak hayatta her şeyin bir karşılığı olduğu gibi bu özverili çalışmalarınızın da bir karşılığı olduğuna inanıyor, bu bilinçle çalışan bütün mesai arkadaşlarımın başarılarının devamını dileyerek sizleri tebrik ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:47 Kaynak: AA

Mevlüt Demir, Denizli, Güncel
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