Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Karabağ'dan Vali Bilmez'e ziyaret
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Emniyet Müdürü Karabağ'dan Vali Bilmez'e ziyaret

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığının 19 Eylül 2019 tarihli kararnamesiyle Van'a atanan Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Karabağ'dan Vali Bilmez'e ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanlığının 19 Eylül 2019 tarihli kararnamesiyle Van'a atanan Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.


Aksaray Emniyet Müdürlüğünden Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Müdür Karabağ, makamında görüştüğü Vali Bilmez'e, Van'da görev yapacak olmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.


Vali Mehmet Emin Bilmez ise, Emniyet Müdürü Ali Karabağ'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:51 Kaynak: İHA
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