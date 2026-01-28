Emniyet Müdürü Önder, Esnafla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emniyet Müdürü Önder, Esnafla Buluştu

Emniyet Müdürü Önder, Esnafla Buluştu
28.01.2026 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek güvenlik sohbetleri yaptı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, il merkezi ile Hamur ve Doğubayazıt ilçelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretleri kapsamında çarşı ve sokakları gezen İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, esnafları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Önder, çay davetlerini geri çevirmeyerek vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

İl merkezi ve ilçelerde cadde ve sokaklarda incelemelerde bulunan Önder, vatandaşlarla güvenlik, huzur ve kamu düzenine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, esnaf ve vatandaşlarla samimi diyaloglar kuruldu.

Ziyaret sırasında konuşan İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, emniyet teşkilatının toplumla iç içe olmasının önemine değinerek, "Bizler vatandaşımızın güvenliği ve huzuru için görev yapıyoruz. Bu görevi yerine getirirken sahada olmayı, vatandaşlarımızla birebir temas kurmayı önemsiyoruz. Esnafımız şehrimizin temel yapı taşlarından biridir. Sizlerin görüş ve taleplerini dinlemek, sorunları yerinde görmek bizlere yol gösteriyor. Emniyet teşkilatı olarak kapımız da gönlümüz de her zaman vatandaşlarımıza açıktır. Ağrı'nın her noktasında huzur ve güven ortamını daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."dedi.

Emniyet teşkilatının vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla görevini sürdürdüğünü belirten Önder, destek ve iş birliği için esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar da İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'e ziyaretleri ve ilgisi dolayısıyla teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Göksel, Yerel, Kamu, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emniyet Müdürü Önder, Esnafla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı Cezaevine bile girdi Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Volkan Konak’ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı Dikkat çeken “mezarlık“ detayı Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken "mezarlık" detayı
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

08:32
46 ilde dev operasyon 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
08:23
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:52
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
07:33
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
01:44
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 09:09:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Emniyet Müdürü Önder, Esnafla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.