Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz'dan İskenderun'da protokol turu
Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz’dan İskenderun’da protokol turu

03.05.2026 08:34
Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, İskenderun’da gerçekleştirdiği protokol ziyaretleri kapsamında önemli temaslarda bulundu. Adli ve idari kurum temsilcileriyle bir araya gelen Yılmaz, kentteki güvenlik çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğini değerlendirdi.

Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, İskenderun’da bir dizi protokol ziyaretinde bulunarak kentteki kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen temaslarda hem mevcut çalışmalar ele alındı hem de iş birliği imkanları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ MASAYA YATIRILDI

Ziyaretler kapsamında İskenderun Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, Başsavcı Vekilleri Atalay Kazancı ve Yunus Çiftçi, Komisyon Başkanı Mahir Taştimur ile görüşen Yılmaz, adli süreçler ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile yapılan görüşmelerde, kentte yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

KENTİN GELİŞİMİ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Program kapsamında önceki dönem İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı ve iş insanı Recep Atakaş da ziyaret edildi. Görüşmelerde kentin gelişimi, ekonomik faaliyetler ve güvenlik hizmetlerinin etkinliği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerin ardından yapılan değerlendirmelerde, nazik ev sahipliği ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür edilirken, kurumlar arası güçlü iletişimin kentin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, İskenderun, Yerel, Hatay, Son Dakika

