Emniyet müdüründen yürek ısıtan hareket

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sömestir bitimi ilk ders zilinde şehit çocuğunu evinden alarak okula bıraktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı sırada şehit düşen Birol İli'nin emaneti olan oğlu Metehan İli'yi sömestir bitimi ilk ders zilinde yalnız bırakmadı. Aydın, Metehan'ı evinde ziyaret ettikten sonra eğitim gördüğü okula bıraktı. Ayrıca Aydın, okuldaki diğer öğrencilerle de bir araya geldi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Metehan'ımızın ve tüm öğrencilerimizin yeni eğitim dönemini kutluyor, başta şehit Birol İli olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Büyük emniyet ailesi olarak emanetlerimizin her daim yanındayız" denildi. - KAYSERİ