Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin asayiş ve güvenliğini sağlamak amacıyla 3 farklı noktada eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi, Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Kaledere, Gölevi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Eş zamanlı uygulamada sürücülere ehliyet, muayene, GBT gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonrasında muayenesi olmayan araçlar tespit edilerek gerekli işlemler yapılırken, asker kaçağı ve aranması olduğu öğrenilen 2 kişi ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek idari işlemleri yapıldı. Şehrin birçok noktasında eş zamanlı anlık ve şok uygulamaların devam edeceği öğrenilirken, sürücülere ve vatandaşlara kurallar konusunda dikkatli olunmaları uyarısında bulunuldu. - ORDU