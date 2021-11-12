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EMO İzmir Şubesi: Davut'un ölümü kaza olarak değerlendirilmemeli - Son Dakika

EMO İzmir Şubesi: Davut'un ölümü kaza olarak değerlendirilmemeli

12.11.2021 13:57
EMO İzmir Şubesi: Davut'un ölümü kaza olarak değerlendirilmemeli

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul bahçesinin önündeki sokak aydınlatma direğine temas edip, hayatını kaybeden 13 yaşındaki Davut Süzer'in ölümünün kaza olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul bahçesinin önündeki sokak aydınlatma direğine temas edip, hayatını kaybeden 13 yaşındaki Davut Süzer'in ölümünün kaza olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamada "Aydınlatma direğinin, görevli elektrik dağıtım şirketinin bilgisi dışında dikildiği ve kaçak şekilde enerji verildiği anlaşılmaktadır" denildi.

Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nun bahçesinde 3 Kasım'da arkadaşları ile oyun oynayan ortaokul öğrencisi Davut Süzer, saat 18.30 sıralarında bahçe duvarındaki demir korkuluklara tırmandı. Bu sırada Süzer, bahçenin dışında kalan demir aydınlatma direğine tutundu. Elektrik akımına kapılan Süzer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süzer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, aydınlatma direğinin kaçak olduğu belirtildi. Okul yönetimi ise direğin kendileri ile ilgisini olmadığını söyledi.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerdeki tespitler ışığında, konu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Süzer'in ölüme neden olan aydınlatma direğinin, görevli elektrik dağıtım şirketinin bilgisi dışında dikildiği ve kaçak şekilde enerji verildiği belirtildi. Söz konusu direğe, enerji verilen hatta ve üzerindeki aydınlatma elemanı ile ilgili herhangi bir projelendirme, dolayısıyla bir denetimin olmadığı da açıklamada ifade edildi.'BİLGİ VERİLMEDEN YAPILAN TESİSATLAR GÜVENLİĞİ TEHDİT ETMEKTE'

Standart dışı, boruların birbiri üzerine eklenmesiyle oluşturulan direğe yerleştirilen sokak aydınlatması armatürüne, bir başka direkten alınan elektrik enerjisinin kaçak hatla bağlanmış olduğunun aktarılan açıklamada, "Elektrik kablosunun izolasyonunu sağlayan dış kılıfının yırtılması sonucu, demir boruyla temas gerçekleştiği belirlenmiştir. Özellikle kırsal bölgelerde sokak aralarında aydınlatma gereksinimi duyulan yerlerde mahalle sakinlerinin, yetkisiz kişiler tarafından yapılan önermelere güvenerek, yetkili dağıtım şirketine veya yerel idarecilere bilgi vermeden yaptığı bu tarz tesisatlar, halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Tüm boyutlarının yürütülen adli soruşturma sonunda belirlenecek olmasına rağmen olayın 'kaza olarak değerlendirilmemesi' gerektiğini şimdiden ifade edebiliriz" denildi.


- İzmir
EMO İzmir Şubesi: Davut'un ölümü kaza olarak değerlendirilmemeli
EMO İzmir Şubesi: Davut'un ölümü kaza olarak değerlendirilmemeli
EMO İzmir Şubesi: Davut'un ölümü kaza olarak değerlendirilmemeli
EMO İzmir Şubesi: Davut'un ölümü kaza olarak değerlendirilmemeli
EMO İzmir Şubesi: Davut'un ölümü kaza olarak değerlendirilmemeli
EMO İzmir Şubesi: Davut'un ölümü kaza olarak değerlendirilmemeli
EMO İzmir Şubesi: Davut'un ölümü kaza olarak değerlendirilmemeli
EMO İzmir Şubesi: Davut'un ölümü kaza olarak değerlendirilmemeli

Elektrik Mühendisleri Odası, Alaşehir, Enerji, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMO İzmir Şubesi: Davut'un ölümü kaza olarak değerlendirilmemeli - Son Dakika


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