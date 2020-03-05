Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı'yı önerdi!

Ersun Yanal sonrasında yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.



Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile başkan Ali Koç bir toplantı gerçekleştirdi.



Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sarı lacivertli yönetime Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı'yı tavsiye etti. Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Avcı'nın Fenerbahçe'de başarılı olabileceğini kaydeden Belözoğlu, görüşülmesinde fayda olduğunu dile getirdi.



YARDIMCISI EMRE OLACAK



Bunun üzerine Ali Koç'un, kaptanın önerisinin ardından Avcı ile görüşmeyi kararlaştırdığı öğrenildi. Avcı, Fenerbahçe'de göreve gelirse Emre Belözoğlu yardımcı antrenör olarak görev alacak.



