Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu bugün imzalıyor
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Emre Belözoğlu bugün imzalıyor

45 dakika önce

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu hasreti bugün son buluyor.

Emre Belözoğlu bugün imzalıyor, System.String[]

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu hasreti bugün son buluyor. Tecrübeli futbolcu 4 yıl aradan sonra resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma dahil olacak.
Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon için yapılanması devam ediyor. Kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekipte, Emre Belözoğlu, 4 yıl aradan sonra yuvaya geri dönüyor. 2015-16 sezonunda takımdan ayrılan ve Başakşehir'e transfen olan tecrübeli futbolcu, bugün 1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni sezon çalışmalarına dahil olacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak sarı-lacivertli ekip, yarın ve Çarşamba günü sabahına kadar sağlık kontrollerini gerçekleştirecek ve Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne doğru yola çıkacak.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:12 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu, Spor
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