Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu: Esas kahramanlarımız sınırda
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: Esas kahramanlarımız sınırda

Emre Belözoğlu: Esas kahramanlarımız sınırda

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında mücadele ettiği Arnavutluk'u Cenk Tosun'un golü ile 1-0 mağlup etti.

Emre Belözoğlu: Esas kahramanlarımız sınırda, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında mücadele ettiği Arnavutluk'u Cenk Tosun'un golü ile 1-0 mağlup etti. Maçın ardından kaptan Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Kendileri için kolay bir maç olmadığını söyleyen deneyimli futbolcu, "Ne kadar profesyonel sporcular olsak da bu seviyede defalarca maçlar oynasak da hassasiyetlerimiz çok derin. Ülkemiz bayrağımız bu anlamda hepimizin önceliği. Bir milli maçtan sonra galibiyetten sonra milli kahraman ilan ediyorlar. Bizim esas kahramanlarımız sınırda. Evlerimizde rahat uyuyorsak onların sayesinde oluyor. Allah onları muzaffer etsin ayaklarına taş değdirmesin. Tüm dualarımız onlarla beraber ve onlar için oynadık. Maçtan sonra üzüntülü bir haber aldık 8 şehidimiz varmış. Onların ailelerine sabır diliyorum. Sınırdaki kardeşlerimiz milli takım maçını merak ediyordur. Bizde onları çok merak ediyoruz bilsinler. Biz o yüzden çok güzel bir ülkeyiz. Gerçekten onlara dualarımızla buradan verdiğimiz galibiyetle destek olabildiysek ne mutlu bize. Ailelerine inşallah sağ salim kavuşsunlar" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı, Emre Belözoğlu, Cenk Tosun, Arnavutluk, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:16 
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