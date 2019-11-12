Son Dakika Haberleri: Emre Belözoğlu'ndan beklenen karar! Milli Takım'ı yalnız bırakmayacak
Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan beklenen karar! Milli Takım'ı yalnız bırakmayacak

Emre Belözoğlu'ndan beklenen karar! Milli Takım'ı yalnız bırakmayacak

6 saat önce

A Milli Takımımız'da sakatlığına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in aday kadroya davet ettiği Emre Belözoğlu, zorlu İzlanda ve ardından oynayacağımız Andorra karşılaşması öncesi Fanatik'e açıklamalar yaptı.

Emre Belözoğlu'ndan beklenen karar! Milli Takım'ı yalnız bırakmayacak, System.String[]

A Milli Takımımız'da sakatlığına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in aday kadroya davet ettiği Emre Belözoğlu, zorlu İzlanda ve ardından oynayacağımız Andorra karşılaşması öncesi Fanatik'e açıklamalar yaptı.


Maça gidiyor


Hem Ay-Yıldızlılar hem de Fenerbahçe için kaburga kırığına rağmen sahaya çıkan kaptana bu kez kasığındaki ödem engel oldu. Ağrıları sebebiyle sahalardan uzak kalan Emre, "Hem Fenerbahçe hem de milli takım doktorları İzlanda maçında oynayıp oynayamayacağıma karar verecek. Ancak ben oynasam da oynamasam da bu zorlu süreçte milli takımı yalnız bırakmayacağım. Çünkü orası çok farkı duyguların yaşandığı bir yer. Zaten Şenol Güneş hocam ve yardımcıları da benim aralarında olmamı istiyor. Ben de bana verilen kaptanlık görevini en iyi şekilde yerine getireceğim. Perşembe akşamı İzlanda karşısına tarihi bir maça çıkacağız. İlk maçta bizi yendiler. Eğer gruptan lider olarak çıkmak istiyorsak, önce İzlanda'yı ardından da deplasmanda Andorra'yı yenmek zorundayız" dedi.


'Beklentilerin altında kaldık'


Fenerbahçe'nin ligdeki durumunu da değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Kasımpaşa maçı öncesi taraftarımızın beklentileri çok yüksekti. Çünkü iyi oynadığımız ancak kazanamadığımız Kayserispor maçı sonrası takımı bağrına basan taraftara Kasımpaşa maçında çok iyi bir oyunla galibiyet hediye etmek istiyorduk. Galiyet gerçekleşti, ancak oyun olarak beklentilerin çok altında kaldık. Bu hep böyle gitmez. Önceliğimiz milli maçlar, ardından Süper lig mücadelesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sezon başından beri ortaya koyduğumuz şampiyonluk iddiamız sürüyor. Bunu da bu sezon gerçekleştirip taraftarımızın özlemini gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, İzlanda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:48 
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