Emre Çolak'tan FIFA'ya şikayet!
1 saat önce
Katar kulübü Al Wehda'dan ayrılan Emre Çolak suskunluğunu bozdu.
Katar kulübü Al Wehda'dan ayrılan Emre Çolak suskunluğunu bozdu.
Babası ile Aqua Florya AVM'de görüntülenen yıldız futbolcu 'Yaklaşık 2 aydır kulüpten ödeme alamıyorduk, Gidişat kötüye gidince bende sözleşmemi feshedip FIFA'ya şikayet ettim.' dedi.
Emre Çolak'ın adı Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile geçiyor...
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Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:29
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı ile yola devam edeceğiz Noah Hutchinson, Galatasaraylı futbolcuları ipe dizdi Al Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak konuştu: 2 aydır para alamıyorduk Belhanda'nın tribünlere ettiği küfür ortaya çıktı