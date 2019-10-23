Son Dakika Haberleri: Emre Çolak'tan FIFA'ya şikayet!
Son Dakika Spor Emre Çolak'tan FIFA'ya şikayet!

Emre Çolak'tan FIFA'ya şikayet!

1 saat önce

Katar kulübü Al Wehda'dan ayrılan Emre Çolak suskunluğunu bozdu.

Emre Çolak'tan FIFA'ya şikayet!, System.String[]

Katar kulübü Al Wehda'dan ayrılan Emre Çolak suskunluğunu bozdu.


Babası ile Aqua Florya AVM'de görüntülenen yıldız futbolcu 'Yaklaşık 2 aydır kulüpten ödeme alamıyorduk, Gidişat kötüye gidince bende sözleşmemi feshedip FIFA'ya şikayet ettim.' dedi.


Emre Çolak'ın adı Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile geçiyor...


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Emre Çolak, Katar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:29 
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