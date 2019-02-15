Son Dakika Haberleri: Emre Demir İmzalı Formasını Hediye Etti

Emre Demir İmzalı Formasını Hediye Etti

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2004 doğumlu genç ve milli futbolcu Emre Demir, İlçe Milli Müdürü Yaşar Öztürk'e imzalı formasını hediye etti.

Emre Demir İmzalı Formasını Hediye Etti, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2004 doğumlu genç ve milli futbolcu Emre Demir, İlçe Milli Müdürü Yaşar Öztürk'e imzalı formasını hediye etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yerli Messi'si olan ve büyük beklentiler olan genç yıldız oyuncu Emre Demir, okuduğu Uğur Okullarını ziyaret etti. Öğretmenleri ve Okul Müdürü ile sohbet eden Emre Demir, Yaşar Öztürk'e 14 numaralı forması imzalayarak hediye etti.

Uğur Okulları yaptığı paylaşımda, " İstikbal Mobilya Kayserispor A Takımı oyuncusu öğrencimiz Emre Demir imzalı formasını İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yaşar Öztürk'e hediye etti" - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:19 Kaynak: İHA

Mehmet Yaşar Öztürk, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Emre Demir, Spor
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