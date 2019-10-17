Son Dakika Haberleri: Emre Kaya Ve Murat Dalkılıç'ın Albüm yarışı!
Son Dakika Magazin Emre Kaya Ve Murat Dalkılıç'ın Albüm yarışı!

Emre Kaya Ve Murat Dalkılıç'ın Albüm yarışı!

1 saat önce

Sevilen şarkıcı Emre Kaya, çıkacak olan yeni albümüyle sanatçı dostlarına meydan okudu.

Emre Kaya Ve Murat Dalkılıç'ın Albüm yarışı!, System.String[]

Türk pop müziğinin şarkı fabrikatörü Emre Kaya, güzel haberi sosyal medya hesabından verdi.

Tüm söz ve müziklerinin kendisine ait olduğu ve 10 şarkıdan oluşan yeni albümünün yakın zamanda çıkacağınısöyleyen Emre Kaya, albümünü diğer sanatçı arkadaşlarının albümleriyle eş zamanlı çıkarmak istediğini duyurdu.

Emre Kaya'nın bu kararına ilk tepki Murat Dalkılıç'tan geldi. Dalkılıc, "Ben de geliyorum" şeklinde yorum yaparak, Kaya ile aynı zamanda albümünü çıkaracağını ima etti.

Emre Kaya'nın bu kararının, müzik dünyasında yeni bir akım başlatıp başlatmayacaği ise merak konusu oldu.

Murat Dalkılıç, Emre Kaya, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:21 Kaynak: Bültenler
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