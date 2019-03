Emre Kılınç'ın Milli Takım Mutluluğu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor 'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç A Milli Futbol Takımı 'na ilk kez davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor.Emre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile oynadığı karşılaşmalarda 18 kişilik kadroda yer aldığını anımsattı.Milli takım daveti geldiğinde çok gururlandığını belirten Emre, " Mert Hakan Yandaş ile birlikte bakıyordum, ilk başta adımı göremedim. Cuma namazından gelmiştik, listeye bakıyorum, kanat oyuncularına bakıyorum, yine yokuz. Sonra gördüm, 'Mert, adım yazıyor burada.' dedim. Fotoğrafıma bakıyorum çok eski, kendimi tanıyamadım." ifadelerini kullandı.İsmini kadroda görünce çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu anlatan Emre, "Gurur verici bir olay. Bunun Sivasspor için de böyle olduğuna eminim. Çünkü oraya herkesin büyük desteğini hissederek gittim. Oralarda olmak hepimizin en büyük hayalidir. Şimdilik orada bulundum ama inşallah ilerleyen zamanlarda oynamak ve Sivasspor'u daha da gururlandırmak istiyorum. Onun için de elimden gelen her türlü çalışmayı yapıyorum." diye konuştu.A Milli Futbol Takımı'nın başına Şenol Güneş 'in gelmesini de değerlendiren Emre, şunları kaydetti:"Şenol hocanın gelmesiyle ilgili herkesin ortak bir düşüncesi var. Her şeyin çok daha farklı olduğundan bahsediyor herkes. Çok farklı bir ortam vardı. Herkes birbirine çok iyi kenetlenmişti. Şenol hoca o ortamı çok iyi sağladı ve zaten sonuca da yansıdı. Baktığınız zaman oynadığımız rakipler çok üst seviyede değildi ama zaten milli takımımız hep bu seviyedeki takımlara puan kaybettiği için turnuvalara gidemiyordu. Bu birlikteliği ve konsantrasyonu sağlamak önemliydi. Şenol hoca onu da oluşturdu. Galibiyeti birliktelik sağladı." Kayserispor maçı hazırlıklarıDemir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Kondisyon ve çabukluk idmanının ardından futbolcular, top kapma ile pas çalışması yaptı.Geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süredir sahalardan ayrı kalan Muhammet Demir de takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.Demir Grup Sivasspor, yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor ile hazırlık maçı oynayacak.