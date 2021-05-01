Emre Kocadağ: Bugün çok büyük bir avantaj sağladık - Son Dakika

Emre Kocadağ: Bugün çok büyük bir avantaj sağladık

01.05.2021 23:52
Emre Kocadağ: Bugün çok büyük bir avantaj sağladık, System.String[]

"Taraftarlarımız bayrakları çıkardı, ütülemeye başladı.

"Taraftarlarımız bayrakları çıkardı, ütülemeye başladı. Ama sakin olsunlar, sevincimizi abartmayalım"

"Beşiktaş camiası hiçbir zaman altın tepside şampiyonluğu görmemiştir"

"Sonucu şampiyonluk olsun da fark etmiyor bizim için hangi statta olduğu""Eksikler çok fazla önem arz etmiyor""Bizim için gün fark etmiyor"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Daha matematiksel olarak bitmiş bir şey yok. Biz bugün çok büyük bir avantaj sağladık. Bunun farkındayız. Sonuna kadar bu avantajı koruyup şampiyon olmak istiyoruz. Bunu daha önce söyledik, bugün de inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Artarak devam eden inancımız ve motivasyonumuz var. Tabii ki taraftarlarımız bayrakları çıkardı, ütülemeye başladı. Ama sakin olsunlar, sevincimizi abartmayalım" dedi.Beşiktaş, Süper Lig'in 39'uncu haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "7 günde 3'üncü maç. Bugün itibarıyla fantastik bir skor var. 7-0'lık bir skor, uzun dönemdir galiba almadığımız bir sonuç. Hatay da bu sene itibarıyla gerçekten ligin flaş ekiplerinden biri. Zor geçeceğini, stresli olacağını düşündüğümüz bir maçtı. Ama Beşiktaş takımı bugün gerçekten oynadığı oyun, inancı, azmiyle bulunduğu noktayı ne kadar hak ettiğini, ana sütü gibi helal bir noktada olduğunu göstermiştir. Tabii daha matematiksel olarak bitmiş bir şey yok. Biz bugün çok büyük bir avantaj sağladık. Bunun farkındayız. Sonuna kadar bu avantajı koruyup şampiyon olmak istiyoruz. Bunu daha önce söyledik, bugün de inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Artarak devam eden inancımız ve motivasyonumuz var. Tabii ki taraftarlarımız bayrakları çıkardı, ütülemeye başladı. Ama sakin olsunlar, sevincimizi abartmayalım. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanıp bu işi matematiksel olarak garantileyelim, sevincimizi hep beraber kutlayalım" diye konuştu."BEŞİKTAŞ CAMİASI HİÇBİR ZAMAN ALTIN TEPSİDE ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEMİŞTİR" Ömer Erdoğan'ın açıklamalarına cevap olarak Sergen Yalçın'ın "Cumartesi günü ne olacağını göreceğiz" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın takıma her zaman inancı olduğunu belirterek, "Ben çıkıyorum bazen burada eleştiriler yapıyoruz. Hocamız konuşuyor. Yanlış gördüğü şeyleri eleştiriyor. Başkanımız zaman zaman basın toplantısı düzenliyor. Yine yıllar içerisinde bu tarz konuları konuştu. İddialı konuşmalar oldu, eleştiriler oldu. Bu noktada bize karşı da bir sürü eleştiriler oldu. Kırılanlar oldu belki. Ama şunu unutmasın kimse; bizim Beşiktaş sevdamız ve Beşiktaş kavgamız hiçbir zaman bitmez. Bu sonuna kadar devam edecek bir konu. Beşiktaş camiası hiçbir zaman altın tepside şampiyonluğu görmemiştir. Saha içinde sonuna kadar mücadele etmiştir. Saha dışında da mücadelesini her zaman vermiştir şampiyonluk için. Bizim de bu mücadelemiz sonuna kadar hem saha içi hem de saha dışında sürecek" ifadelerini kullandı."SONUCU ŞAMPİYONLUK OLSUN DA FARK ETMİYOR BİZİM İÇİN HANGİ STATTA OLDUĞU "Galatasaray derbisi hakkında ise Kocadağ, "Bizim açıkçası öyle bir motivasyonumuz yok. Bunun bize ekstra motivasyon olarak yansıması, çok fazla düşünmüyoruz o konuyu. Bizim hedefimiz en başından beri şampiyon olmak. Bu Galatasaray Stadı'nda olmuş, başka bir yerde olmuş ekstra bir motivasyon kaynağı değil. Bizim zaten motivasyonumuz şampiyon olmak. Biz isterdik ki keşke pandemi olmasaydı, tribünlerimiz dolu olsaydı ve kendi stadımızda bu şampiyonluğu kutlayabilseydik. Sonucu şampiyonluk olsun da fark etmiyor bizim için hangi statta olduğu" dedi."EKSİKLER ÇOK FAZLA ÖNEM ARZ ETMİYOR"Aboubakar ve Hatayspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nkoudou'nun durumlarıyla ilgili ise Kocadağ şunları söyledi: "Sene boyunca bir sürü sakat verdik. Aboubakar zaman zaman sakatlandı. Gökhan Töre yoktu, o geldi. Nkoudou zaman zaman olmadı. Bir sürü sakatlıklar yaşandı ama önemi olan sahaya çıkan 11 kişinin, sonradan giren oyuncularla, teknik ekibiyle, yönetimiyle bir bütün olmuş bir Beşiktaş. Sahada bu mücadeleyi veriyor. O yüzden eksikler çok fazla önem arz etmiyor bizim için. Nkoudou'nun çok fazla bir şeyi olmadığını sağlık kurulundan öğrendim, MR'a girecek. Aboubakar da MR çekilecek pazartesi günü. Bunların kararını sağlık kurulu verir. 11 kişi sahaya çıkar, eksik yoktur demektir" ifadelerini kullandı.LARIN AÇIKLAMASIKarşılaşmada 4 gol atan Cyle Larin'in bu sezonki performansını hakkında da konuşan Kocadağ, "Larin hocamızın oynattığı nokta itibarıyla farklı bir pozisyona geçti. Hocanın da çok büyük katkısı var Larin'in performansının yukarıya çıkmasında. Bizim de inandığımız bir oyuncu oldu. Sene başında onunla da konuşmalar gerçekleştirdik. Geçen sene Belçika'da da iyi bir sezon geçirmişti. Bu sene de bize gerçekten çok katkı verdi ama onda tabii hem takımı iyi oyunu hem de hocanın onu kullandığı pozisyon itibarıyla performansı arttığını düşünüyorum" diye konuştu."BİZİM İÇİN GÜN FARK ETMİYOR"

"7 gün 3 maç oynadık. Bu 3 maçta bu kadar yorgunluğa rağmen gerçekten her maçta ciddi gol sayısına ulaşıyoruz" diyen Kocadağ, sözlerini şöyle noktaladı: "Bence skorer bir takım var. Bizim bazı taleplerimiz oldu, bu hafta gündemi meşgul etti. Hatayspor'dan talebimiz olmuştu ertelemeyle alakalı, daha sonra sağlık problemleriyle ilgili talepler olmuştu. Bunlar kabul görmedi. Bu anlamda da Beşiktaş'ın ne zaman istenirse sahada hazır olduğu ortaya çıkmış oldu. Bizim için gün fark etmiyor. Yeter ki saha, zemin oynamaya müsait olsun. Bundan sonra da çıkar oynarız."

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emre Kocadağ: Bugün çok büyük bir avantaj sağladık - Son Dakika Spor


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