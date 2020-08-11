Emre Mor'a büyük şok!

Celta Vigo, 2017 yazında kadrosuna kattığı Emre Mor'u kadrodan çıkarmanın hesabını yapıyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısına da Olympiakos'ta geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 800 BİN

Celta Vigo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, İspanyol kulübüne transfer olduğunda 13 milyon avro bedel ödenmişti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise; 800 bin avroya kadar düştü.

Ceşta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, genç oyuncu için ilgilenen kulüp aramaya devam ediyor.

Emre Mor'un Celta Vigo'da devam eden sözleşmesine rağmen, İspanyol kulübünün yeni sezon hazırlıklarına davet edilmedi. (Sabah)