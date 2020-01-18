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Emre Özden, Ayvalıkgücü Belediyespor'da
6 saat önce
Ayvalıkgücü Belediyespor, Kayserili futbolcu Emre Özden'i renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:27 Kaynak: İHA
Ayvalıkgücü Belediyespor, Kayserili futbolcu Emre Özden'i renklerine bağladı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grupta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin ilk yarısında Yahyalıspor forması giyen Emre Özden'i transfer etti. Ligin ilk yarısında Yahyalıspor forması ile başarılı bir grafik çizen 1996 doğumlu golcü oyuncu 11 maçta 4 gol kaydetti. Futbola 2007 yılında Hes Kablo Kayserispor'da başlayan Emre Özden daha sonra Kayseri Erciyesspor, Hacılar Erciyesspor, Konya Ereğlispor, Kapadokya Göremespor, Yahyalıspor takımlarında forma giydi. - KAYSERİ
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