Emre Sakçı'dan İkinci Gümüş Madalya

Milli yüzücü Emre Sakçı, Polonya'daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyasını kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Lublin kentindeki şampiyonada ay-yıldızlı sporcu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde 25.85'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli yüzücü Emre Sakçı, şampiyonada 100 metre kurbağalama finalindeki 56.22'lik derecesiyle de gümüş madalya elde etmişti.
