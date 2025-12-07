Emre Sakçı'dan İkinci Gümüş Madalya - Son Dakika
Spor

Emre Sakçı'dan İkinci Gümüş Madalya

07.12.2025 22:16
Emre Sakçı, Polonya'daki şampiyonada 50m kurbağalamada gümüş madalya kazandı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, Polonya'daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyasını kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Lublin kentindeki şampiyonada ay-yıldızlı sporcu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde 25.85'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli yüzücü Emre Sakçı, şampiyonada 100 metre kurbağalama finalindeki 56.22'lik derecesiyle de gümüş madalya elde etmişti.

Kaynak: AA

