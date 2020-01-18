Emrehan Halıcı: "Rahşan Ecevit yarın Devlet Mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek" - Son Dakika
Son Dakika Politika Emrehan Halıcı: 'Rahşan Ecevit yarın Devlet Mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek' - Son Dakika

Emrehan Halıcı: "Rahşan Ecevit yarın Devlet Mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek"

7 saat önce

Emrehan Halıcı: "Rahşan Ecevit yarın Devlet Mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek"

Emrehan Halıcı:

Emrehan Halıcı: "Rahşan Ecevit yarın Devlet Mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek" - ANKARA

Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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