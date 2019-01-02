Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yüzde 1.0'den Fazla Düştü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yüzde 1.0'den Fazla Düştü

1 saat önce

– Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve üye olmayan ülkelerin üretiminde görülen artış ve talebi yavaşlatma ihtimali olan küresel durgunluk etkisiyle yüzde 1.0'den fazla düştü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yüzde 1.0'den Fazla Düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve üye olmayan ülkelerin üretiminde görülen artış ve talebi yavaşlatma ihtimali olan küresel durgunluk etkisiyle yüzde 1.0'den fazla düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.17 düşüşle 53.17 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.12 düşüşle 44.9 dolardan işlem görüyor.  

Altın fiyatları, yatırımcıların küresel büyüme endişeleri ve hisse senedi piyasalarında görülen düşüş endişeleriyle güvenli liman arayışı etkisiyle arttı.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.58 düşüşle 15.45 dolardan,

       - altın, yüzde 0.36 artışla 1,285.9 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.99 düşüşle 2.605 dolardan,

       - platin, yüzde 1.09 düşüşle 791.9 dolardan

       - paladyum da yüzde 0.13 düşüşle 1,195.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 363 liraya, Cumhuriyet altını da 1,489 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

Opec, Ekonomi
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