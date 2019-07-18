Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü
Son Dakika Ekonomi Haber

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü

1 saat önce

Petrol fiyatları, İran'ın petrol kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Hürmüz Körfezi'nde bir gemiye el koyduğunu duyurması ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) ABD ham petrol stoklarında 3.1 milyon varillik düşüş olduğunu açıklamasına karşın düştü.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları, İran'ın petrol kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Hürmüz Körfezi'nde bir gemiye el koyduğunu duyurması ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) ABD ham petrol stoklarında 3.1 milyon varillik düşüş olduğunu açıklamasına karşın düştü.
Daha önce, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ile Çin arasında, ticaret anlaşmazlıklarını çözümlemek amacıyla bir "yüzyüze görüşme"nin olup olmayacağı konusunda "hala emin olmadığını" söylemesi yatırımcılarda ticaret savaşının devam edeceği endişeleri oluşturdu.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.82 düşüşle 62.5 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.9 düşüşle 55.7 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği beklentilerinin güçlenmesiyle iki haftanın zirvesinden döndü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.06 artışla 16.14 dolardan,
altın, yüzde 0.19 düşüşle 1,420.8 dolardan,
bakır, yüzde 0.18 düşüşle 2.709 dolardan,
platin, yüzde 0.38 artışla 849.4 dolardan ve
paladyum da yüzde 2.24 düşüşle 1,508.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 260 liraya yükselirken, çeyrek altın 425 liraya, Cumhuriyet altını da 1,759 liraya yükseldi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Enerji Bakanlığı, İran, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bolton'la görüştü FaceApp'e FBI soruşturması istendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 18:52:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]