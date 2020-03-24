'En büyük sürpriz Batı'nın virüs karşısındaki çöküşü oldu'

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Başkanı Pierre Haski, aralık ayında Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle amansız bir mücadele veren Batı'nın salgına karşı verdiği imtihanı 'aşağılanmış' bir halde kaybettiğini söyledi. Pierre Haski, neredeyse tüm dünyaya yayılan virüse karşı verilen mücadelede en büyük sürprizin "Batı'nın çöküşü" olduğu yorumunu yaptı.



Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da kamu yayıncılığı yapan France Inter'e konuk olan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Başkanı Pierre Haski "Birkaç hafta öncesine kadar dünyanın hiçbir yerinde kimse bugün İtalya ve Fransa'da olanlara inanamazdı." dedi.