En çok atıf alan makaleler sıralanmaya başladı - Son Dakika
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En çok atıf alan makaleler sıralanmaya başladı

6 saat önce

Türk üniversitelerinde görevli akademisyenlerin bilimsel makalelerine yapılan atıf sayısı artıyor.

En çok atıf alan makaleler sıralanmaya başladı, System.String[]

Türk üniversitelerinde görevli akademisyenlerin bilimsel makalelerine yapılan atıf sayısı artıyor. Akademisyenlerinin aldığı atıf sayısına dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Dünyaca önemli üniversitelerden mezun olmuş ya da görev almış akademisyenlerin, Türk üniversitelerini tercih etmesi öğretim kalitesinin çıtasını yukarıya doğru çekmiş, Q1, Q2 sınıfı dergilerde yayınlarının çıkması diğer öğretim üyelerini de teşvik etmiştir." dedi.

Birçok farklı akademik disiplin için kapsamlı atıf verileri sağlayan web sitesi  'Web of Science', alanında en çok atıf alan bilimsel makaleleri sıralamaya başladı.İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) kadrosundaki öğretim üyelerinin yayınladığı bilimsel makalelerinin aldıkları atıf sayılarına dikkat çekti. Üniversite "AB'nin 28 ülkesinde yenilenebilir enerji tüketimi: Kirliliğin azaltılması ve ekonomik sürdürülebilirlik üzerine politika" (Andrew Adewele Alola), "Çevresel sürdürülebilirlik hedefinde yenilenebilir enerji, göç ve reel gelirin rolü: Avrupa'nın en büyük devletlerinden kanıtlar" (Uju Violet Alola, Andrew Adewele Alola), "Akıllı şebeke teknolojilerindeki kritik konular üzerine bir araştırma" (İlhami Çolak)  başlıklı yayınların kısa zamanda 100'ün üzerinde atıf aldığını belirtti.

"Çevresel sürdürülebilirlik hedefinde yenilenebilir enerji, göç ve reel gelirin rolü: Avrupa'nın en büyük devletlerinden kanıtlar" başlıklı makalesi hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Andrew Adewele Alola şunları söyledi:

"Çalışmanın amacı, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusundaki başarıları göz önüne alındığında çalışmamız, göç politikasının özellikle kıtaların enerji verimliliği başarısında belirgin (pozitif veya negatif) bir rol oynayıp oynamadığını incelemek üzere tasarlanmıştır. Daha da önemlisi, çalışma AB'nin 28 üye ülkesinin serbest giriş göç politikası nedeniyle AB ülkelerinin durumunu ele aldı. Son olarak, AB'nin en büyük üç üye ülkesi: Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık, görünüşte homojenlik özellikleri nedeniyle dikkate alındı. Çalışmamız, incelenen ülkelerdeki göç eğiliminin sürdürülebilir çevreye yönelik gayreti tehlikeye atabileceğini bulmuştur. Ayrıca, ülkeler ekonomik genişleme yaşadıkça, kötüye kullanımın önlenmesi için daha fazla şey yapılması gerektiğini, aksi takdirde ekonomik genişleme ve çevresel sürdürülebilirlik politikası arasında ödünleşmenin kaçınılmaz olacağını fark ettik. Bu çalışma önemli çünkü AB üyesi ülkeler ve diğer benzer devletler için anlayış ve politika rehberliği sağlamaktadır"

"TEŞVİK EDİYORUZ"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, "Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esasları' yeniden düzenlediğine atıfta bulunan İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "23 farklı ülkeden 53 yabancı öğretim üyemiz var. Öğretim üyelerimizin nitelikli okullardan mezun olmalarına, araştırma ve yayın yapıyor olmalarına önem gösteriyoruz. Üniversitemize geldiklerinde de bu bilimsel yayınlara devam etmelerini teşvik ediyoruz. Dünyada en fazla atıf alacak kaliteli yayınlar çıkarıyorlar. 2019 yılında İGÜ'de Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başlayan Uju Violet Alola, üniversitemizde bir buçuk yıl içinde ürettiği ve uluslararası saygın atıf indeksleri tarafından indekslenen 11 makalesine aldığı 38 atıf ile 3,45 atıf ortalaması yakaladı. Web of Science (WoS) Highly Cited in Field sıralamasında da üst sıralarda yer aldı" diye konuştu.

"TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ DURUMUNDA"

Gayretli şunları söyledi:

"YÖK, yabancı öğretim elemanlarının kalitesini yükseltmek için yeni kriterler getirdi.  Dünyaca önemli üniversitelerden mezun olmuş ya da görev almış akademisyenlerin, Türk üniversitelerini tercih etmesi öğretim kalitesinin çıtasını yukarıya doğru çekmiş, Q1, Q2 sınıfı dergilerde yayınlarının çıkması diğer öğretim üyelerini de teşvik etmiştir. Gelişmiş ülkeler, açtıkları robotik, sanal gerçeklik gibi bölümlere, yurtdışında başarı elde etmiş akademisyenleri ülkelerine getirerek teknoloji ve ekonomide çağ atlamışlardır.  Bizim de Türkiye'de olmayan ve öğretim üyesi bakımından yetersiz, çağımızın güncel mesleklerini yurtdışında alanında başarı elde etmiş öğretim üyelerine açarak eğitimde ve teknolojide geç kalmadan başka ülkelerin geçtiği yoldan giderek çağı yakalamamız gerekiyor."

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Sürdürülebilirliği kendisine araştırma ve eğitim önceliği olarak belirlediğine dikkat çeken İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, geleceğin mesleklerini şöyle sıraladı:

"Artırılmış Gerçeklik Geliştiricisi, Sanal Gerçeklik Geliştiricisi, Akıllı Bina Uzmanı, Blockchain Geliştiricisi, Dijital Rehabilitasyon Uzmanı, Drone Pilotu, Yazılım Geliştirici gibi geleceğin meslekleri yakın gelecekte öğrencilerini ve akademisyenlerini bekliyor.  Türkiye yükseköğretimi bu ileri görüşlüğü sayesinde gerek öğrencisiyle gerek akademisyeniyle cazibe merkezi olmuş durumda."


Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:51 Kaynak: DHA

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