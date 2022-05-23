En çok tavsiye edilen akıllı telefon üreticisi kim?

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan vivo, ülkemizdeki popülaritesini artırmaya devam ediyor. Son olarak bağımsız araştırma şirketi IPSOS'un hazırladığı bir rapor, bu artışın ne seviyede olduğunu ortaya çıkardı. İşte ayrıntılar…

IPSOS'a göre Türkiye'de en çok tercih edilen akıllı telefon markası vivo oldu

İlk olarak belirtmekte fayda var ki bu sonuçlar bağımsız araştırma şirketi IPSOS'un kısıtlı bir grup ile yaptığı araştırmaya dayanıyor. Araştırma dolayısıyla yaşları 16 ila 50 arasında değişen 1301 kişiye en çok tavsiye ettikleri akıllı telefon markası soruldu. Katılımcıların yüzde 72'si Çinli teknoloji devi vivo'yu tercih ettiklerini söyledi. Bu durum, ülkemizde nispeten yeni olan marka için oldukça büyük bir başarı.

Üstelik satış rakamlarını da her geçen gün artıran vivo'nun ülkemizdeki tek faaliyeti ürün satışı değil. Şirket, 2021 yılındaki Covid-19 pandemisine rağmen ülkemizde bir fabrika açtı. Burada vivo, sevilen arayüzü Funtouch OS ile uyum içinde çalışan Y serisi telefonlar üretiyor.

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Bu üretimin de Türkiye'de en çok tercih edilen akıllı telefon markası olması konusunda katkı sağladığı tahmin ediliyor. Bir diğer dikkat çeken unsur da fiyat/ performans konusunda sağladığı denge. Özellikle V serisiyle ülkemizdeki tüketicilerin beğenisini kazan şirket, bu sayede popülerliğini pekiştiriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin en sevdiğiniz ve satın alırken öncelik verdiğiniz akıllı telefon markası hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.