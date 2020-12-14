BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:

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Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı